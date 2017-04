Rechnungshof-Präsident Kay Barthel wünscht sich mehr Kontrolle nach der Fördermittelvergabe. Bildrechte: IMAGO

Das, so Schröder, sei nämlich das zweite große Problem. In der aktuellen Förderperiode bis 2020 stehen 2,6 Milliarden Euro bereit, die sinnvoll ausgegeben werden sollen. Wohin welches Geld fließt, wird ab jetzt vierteljährlich im Kabinett beraten – am Dienstag zum ersten Mal.



Das sei ein guter Schritt, findet Rechnungshofpräsident Kay Barthel, aber noch nicht alles: "Ich will es vielleicht mal festmachen an diesem Solibro-Beispiel. Da hatten wir die Frage der Vor-Ort-Kontrollen angesprochen, dass man sich zeitnah anschaut, was dort passiert. Und man kann auch Rückforderungen geltend machen."