In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wird ein bisschen improvisiert: Drei Abgeordnete müssen auf Seminarstühlen sitzen, solche mit angebautem Klapptisch zum Schreiben. Denn sie sind erst kürzlich aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Einen hat die CDU als Gast aufgenommen, die anderen beiden sind fraktionslos. Für sie ändert sich einiges in der politischen Arbeit. Immerhin können sie in der Landtagssitzung mitreden – aber nicht allzu viel, erklärt Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch.