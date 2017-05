Kinderkriminalität in Leipzig: Prävention fängt im Kindergarten an

Im Straßenkinder e.V. gibt es heute Rindfleisch mit Kartoffeln und Spargel. Ein junger Mann sitzt am Mittagstisch. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Im Moment ist er obdachlos. Der Kriminalität habe er vor einem dreiviertel Jahr abgeschworen: "Früher habe ich Geld gespart durch Ladendiebstähle. Habe einfach nicht so drüber nachgedacht. Irgendwann war halt der Punkt gekommen, an dem ich gedacht habe, ich will ein Leben führen ohne sowas."