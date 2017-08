Der CDU-Abgeordnete Alexander Krauß aus dem Erzgebirge ist auf dem Sprung. Der 41-jährige Familienvater kandidiert für den Bundestag. Zu seinem Abschied aus dem Landtag hat er das Thema "Starke Wirtschaft, starke Löhne - weniger Kinder in Armut" auf die Tagesordnung gesetzt.

Es klingt ein wenig wie seine persönliche Bilanz. "Der Gesellschaft geht es derzeit relativ gut. Wir hätten vor zehn Jahren nie gedacht, dass wir mal so eine geringe Arbeitslosenquote haben, dass Sachsen besser ist als Nordrhein-Westfalen zum Beispiel." Und das zeige sich auch beim Wohlstand der Familien: "Viele Kinder haben damit die Möglichkeit, besser dazustehen."

Die Wohlfahrtsverbände teilen den Optimismus von Krauß nicht. Trotz boomender Wirtschaft gibt es knapp 160.000 Arbeitslose in Sachsen, ein Drittel gilt als langzeitarbeitslos. Das Risiko, trotz der sozialen Auffangnetze in Armut abzurutschen, sei bei dieser Gruppe sehr hoch, sagt Michael Richter, der Geschäftsführer des Paritätischen in Sachsen.