Die Polizeidirektion Leipzig hat die Zahlen der stark gestiegener Kinder- und Jugendkriminalität in der Stadt relativiert. Der Pressesprecher Andreas Loepki sagte MDR AKTUELL, wenn man genauer hinschaue, stelle man fest, dass dahinter "ein gehöriger Batzen" an Straftaten stecke, die nur von Ausländern begangen werden könnten.

Verstöße gegen Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz

Loepki zufolge sind das Verstöße nach dem Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz:

Zum Beispiel, wenn jemand die Grenze übertritt, ohne an einer Grenzstation kontrolliert zu werden, oder im Bundesgebiet angetroffen wird, ohne hier registriert zu sein. Das sind Fälle des illegalen Aufenthalts und die werden zur Anzeige gebracht. Andreas Loepki, Pressesprecher Polizei Leipzig

Das sei im Zuge des Flüchtlingstroms 2015/2016 enorm angewachsen, gerade mit Kindern, erklärt Loepki. Zugleich erklärte er, in totalen Zahlen ausgedrückt, seien das 1.063 Fälle. Wenn man das herausrechne, bleibe in der Altersgruppe der unter Vierzehnjährigen noch ein Zuwachs von zehn Fällen. Das wiederum sei ein Plus von zwei Prozent bei den typischen Jugendstrafttaten wie Diebstahl, Körperverletzung und Sachbeschädigung. In der Kriminalstatistik der sächsischen Polizei für 2016 war für Leipzig ein Zuwachs um 170 Prozent bei der Kriminalität von unter Vierzehnjährigen genannt worden.

"Begünstigende Faktoren" in Halle und Leipzig

Insgesamt stufte Loepki die Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität als besorgniserregend ein. In Leipzig befinde sie sich bereits auf hohem Niveau. So habe man bereits 100 Personen unter 18 Jahren, die als Intensivtäter eingestuft seien. Das bedeute, dass sie in den letzten Monaten mit mindestens fünf Straftaten oder zwei Gewalttaten aufgefallen seien. Deshalb könne man die Hände auch mit Blick auf die Zukunft nicht in den Schoß legen.