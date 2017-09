Er nennt sich selbst "King Abode", was in etwa "König des Aufenthalts" heißt. Der 21 Jahre alte Libyer Youssuf T. lebte knapp drei Jahre in Bautzen. Wegen diverser Konflikte in diesem Sommer hat der Landkreis ihn in einem anderen Flüchtlingsheim untergebracht, die Stadt darf er für drei Monate nicht betreten. Anfang August hatte der junge Afrikaner gedroht, vom Dach einer Asylunterkunft zu springen und damit einen Großeinsatz ausgelöst.

Laut Staatsanwaltschaft laufen mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In zwei weiteren Fällen gebe es Anklagen. Mit alldem hat die nun veröffentlichte Entscheidung des Dresdener Verwaltungsgerichts aber nichts zu tun. Dort hatte der Libyer nach seinem abgelehnten Asylantrag geklagt. In einer Pressemitteilung des Gerichts heißt es: "Unter Berücksichtigung der sehr schwierigen und instabilen Lage in Libyen hatte das Gericht zu beurteilen, ob die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder die durch die einzelnen Kläger vorgetragene individuelle Situation zu einem asylrechtlichen Schutzstatus führt."

Abschiebung des Libyers nicht sicher

Das Gericht wies im Fall des 21-Jährigen die Klage auf Anerkennung als Flüchtling ab. Demnach hat er kein Recht auf Asyl in Deutschland. Er kann aber noch in Berufung gehen. Doch auch wenn er das nicht macht oder die Klage erneut scheitert, wird er nicht zwangsläufig abgeschoben. Nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes ist die Lage in Libyen nach wie vor unsicher. Dennoch müsse auch dorthin abgeschoben werden können, sagt Christian Piwarz, der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag.

Er sieht den Bund in der Verantwortung. Den Ländern seien die Hände gebunden. Die Bundesregierung müsse insbesondere mit solchen Ländern Rückführungsvereinbarungen schließen. Bei Afghanistan gebe es ja schon Regelungen, dass in bestimmte Regionen Aschiebungen möglich seien. "Der Zustand, dass Leute nicht in ihr Land zurückgeschoben werden können, ist misslich und wird von der Bevölkerung nicht verstanden."

Verschiedene Gründe bei Verzögerung der Abschiebung

Ob ein Flüchtling sich strafbar gemacht hat, ist eine andere Frage. Straftäter können nicht wie Ausländer unter Terrorverdacht beschleunigt abgeschoben werden. Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat erklärt, der Gesetzgeber habe mit den Paragrafen der Abschiebehaft und Abschiebegewahrsam auch die Möglichkeit geschaffen, abgelehnte Asylsuchende, die strafffällig geworden seien oder eine Gefahr für die Sicherheit darstellten, in Abschiebehaft zu nehmen.

Dort bleiben sie, bis logistisch und rechtlich die Abschiebung vorgenommen werden kann. Für eine Verzögerung kann es verschiedene Gründe geben:

Hier ist es eben egal, ob die Person eine Straftat begangen hat oder nicht, ich kann niemanden ohne gültige Passpapiere abschieben. Thomas Hoffmann, Sächsischer Flüchtlingsrat

Oft seien es Einzelfälle, die von vielen Faktoren abhängen, sagt Hoffmann. Auch im Fall des 21-jährigen Unruhestifters aus Bautzen sind noch viele Fragen offen.