Das Familienbild der katholischen Kirche sieht so aus: Mann-Frau-Kinder. So sieht das auch Ulrich Neymeyr. Der katholische Bischof von Erfurt hat Angela Merkels Öffnung für die gleichgeschlechtliche Ehe mit einem Seufzen zur Kenntnis genommen: "Ich halte das für einen Fehler. Ich bedauere es, wenn der Staat so grundsätzlich andere Wege geht, als wir in der katholischen Kirche. Aber wir werden dann trotzdem an unserer Einstellung festhalten. Es wird keine Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren geben."