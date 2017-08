Die Finanzministerin hat ihr OK geben - knapp 33 Millionen Euro will Thüringen in bessere Kitas investieren. Das meiste davon wird gebraucht, um das letzte Kita-Jahr in Thüringen beitragsfrei zu machen. Rund drei Millionen Euro sind aber auch dazu gedacht, je eine halbe Stelle mehr in der Führungsetage sehr großer Kitas zu schaffen. Der frisch ernannte Bildungsminister Helmut Holter ist zufrieden: "Das ist ein riesen Gewinn für die Eltern in Thüringen. Damit wird ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit erreicht und das sollten auch alle so feststellen."