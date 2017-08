Ganz anders in Baden-Württemberg. Hier kümmert sich ein Erzieher um drei Kinder, so wie es die Stiftung auch empfiehlt. In Sachsen fehlen nach Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung 17.400 Erzieher. Und das obwohl das Land in den vergangenen Jahren mehr als 50 Prozent Fachkräfte eingestellt hat.

Der Ausbildungsstand der Erziehern wurde in der Studie nicht berücksichtigt. Bildrechte: dpa

Doch die Stiftung hält an ihrer Empfehlung fest, sie sei realistisch. Bildungsexpertin Anette Stein erklärt: "Die Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung für einen kindgerechten Personalschlüssel kommen aus internationalen Forschungsstudien und Ergebnissen. Es gibt in Deutschland Studien, die diese Zahlen belegen. Auch in einer Bund-Länder-Verständigung über eine gute Qualität in Kitas hat man sich in zwischen auf diesen Schlüssel verständigt."



Zu berücksichtigen ist aber auch, dass in Sachsen verhältnismäßig viele Kinder betreut werden. Sieben von zehn Zweijährigen gehen jeden Tag in die Krippe, in Baden-Württemberg sind es nicht einmal fünf von zehn. Dementsprechend benötigt Baden-Württemberg im Verhältnis schlicht weniger Personal.