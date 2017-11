Wie werden diese Zahlen überhaupt ermittelt? Es ist jedenfalls nicht so, dass in jedem Schornstein ein Messgerät hängt. Stattdessen rechnet Patrick Gniffke vom Umweltbundesamt viel: "Wir benutzen die statistischen Daten, die wir über die eingesetzte Kohle, Öle, Gase, Benzin, Diesel und so weiter haben. Und dann rechnen wir mit dem Kohlenstoffgehalt die Emissionen aus." Das gelte für alle Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben. "Und die überprüfen sich alle gegenseitig. Also wir werden jährlich mehrfach überprüft."