Holger Zastrow, Urgestein und scheinbar ewiger Vorsitzender der FDP in Sachsen, wittert Morgenluft. Eine Umfrage, die die Sächsische Zeitung in Auftrag gegeben hat, sieht die Liberalen in Sachsen derzeit bei rund sieben Prozent. Das ist fast doppelt so viel, wie bei der Landtagswahl 2014. Zahlen, die den Vorsitzenden erfreuen: "Die sächsische FDP ist wieder ganz gut in Schuss. Wir haben uns erneuert. Wir haben die Zeiten der außerparlamentarischen Opposition gut genutzt, sind ein gutes Team. Wir bereiten uns auf unser Comeback bei den nächsten Landtagswahlen vor. Das wollen wir mit einem guten Ergebnis schaffen und möglichst wieder direkt in die Regierung in Sachsen zurückkehren."

Zastrow vs. Malorny

Eine erneuerte FDP? Die muss sich in Sachsen erst zeigen. Für einen personellen Neuanfang war die Partei in diesem Jahr noch nicht bereit. Zastrow hat beim letzten Parteitag den Kampf um den Vorsitz gewonnen. Sein Herausforderer, der 38-jährige Dresdner Ortsvorsitzende Robert Malorny, unterlag knapp. Aber auch thematisch sei noch einiges aufzuholen, sagt Marlorny:

Robert Malorny von der FDP Dresden Bildrechte: FDP/Landesverband Sachsen/Stefan Scharf "Eine grundlegende Debatte über den gesellschaftspolitischen Kompass, den wir uns für den Freistaat Sachsen vorstellen, die hat noch nicht stattgefunden. Das sollte aber in den nächsten Monaten in der Partei auf breiter Basis stattfinden." Es geht um die Themen, die wehtun und auch spalten: Zuwanderung, Flüchtlingen, Pegida. Malorny bedauert: "Gesamtparteilich wird das Thema in Sachsen allerdings oft umschifft, weil einige von uns wahrscheinlich auch fürchten, wenn man eine klare Position zu Pegida bezieht, dass man in die linke Ecke gedrückt wird."

Mehr Computer für die Schulen

FDP-Generalsekretär Torsten Herbst Bildrechte: dpa Auch beim Parteitag in Neukieritzsch stehen andere Themen im Vordergrund. Bildung und Digitalisierung haben im Bundestagswahlkampf funktioniert. Und sie sind auch in Sachsen Problemfelder, die beackert werden sollen. Torsten Herbst, Generalsekretär und frisch gewählter Bundestagsabgeordneter, ist überzeugt: "Wir brauchen eine bundesweite Offensive, um Schulen auf einen modernen Stand zu bringen. Zum Teil kommt man sich vor wie im Computermuseum, wenn man mal unterwegs ist. Das sind teilweise Rechner, die zehn Jahre und älter sind. Das modernste an unseren Schulen sind die Smartphones der Schüler und das kann nicht so bleiben."

Und was sagen Experten?

Die FDP ist aber nicht die einzige Partei, die auf Bildung und Digitalisierung setzt. Damit sie aus der außerparlamentarischen Opposition heraus wieder wahrgenommen wird, muss sie sich auf ihr Alleinstellungsmerkmal besinnen, sagt Tom Mannewitz, Politikwissenschaftler der TU Chemnitz: "Leistung, Leistungsgerechtigkeit, Eigeninitiative in den einzelnen Themen stärker nach vorn zu stellen, das muss meines Erachtens die Aufgabe sein. Nur so schafft es die FDP auf lange Sicht, ein gewisses Wählermilieu für sich zu gewinnen und zu behalten."

Beim Parteitag in Neukieritzsch werden die Delegierten solche Ansätze diskutieren. Unter anderem wird vorgeschlagen, Lehrer finanziell zu belohnen, wenn sie sich besonders engagiert um ihre Schüler kümmern.