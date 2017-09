Sicherheit in Sachsen-Anhalt Kommunen und Polizei wollen mehr kooperieren

Eine ähnliche Vereinbarung haben Kommunen und Polizei schon 2004 getroffen. Mit der neuen Erklärung wollen sie die "Sicherheitspartnerschaft" erneuern und ausbauen. Sinnvoll, meint Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) – aber er vermisst das Neue daran. So gibt es in Magdeburg seit 20 Jahren einen "Kriminalpräventiven Beirat", in dem Polizei und Ordnungsamt sich abstimmen. "Die akuten Probleme, die wir in der Öffentlichkeit diskutieren, werden mit dem Papier natürlich nicht gelöst", erklärt Trümper.

Zum Beispiel an den beiden Brennpunkten in der Landeshauptstadt: Nachts seien die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht im Dienst und meist könnten sie auch nichts ausrichten. Oberbürgermeister Trümper sieht die Polizei in der Pflicht: "Beim Hasselbachplatz bin ich der festen Überzeugung, wenn ich da das Thema Gewalt, Lärmbelästigung und auch Drogenhandel in den Griff kriegen will, geht das nur mit einer ständigen Polizeipräsenz."