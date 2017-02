Eltern in Mitteldeutschland zahlen jedes Jahr mehrere Zehntausend Euro an Bußgeldern, weil ihre Kinder die Schule schwänzen. Allein in Magdeburg, Erfurt und Dresden wurden Bußgeldbescheide in Höhe von insgesamt fast 200.000 Euro verschickt. Während in Sachsen die Zahl der Schulschwänzer in den vergangenen Jahren nahezu konstant blieb, ist sie in Thüringen deutlich gestiegen.