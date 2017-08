Es ist nicht schwer, Jugendliche unter 16 Jahren zu finden, die regelmäßig Alkohol kaufen. Per Gesetz ist das verboten. Doch die Mädchen und Jungen wissen genau, wo sie Alkohol bekommen. Im Spätshop zum Beispiel, oder ältere Freunde besorgen Bier, Wein oder Schnaps. Der Eindruck der jungen Leute: "Die haben sich da nicht so, Hauptsache die machen Geld", sagt einer.

Aber auch an der Supermarktkasse wird nicht immer so genau hingesehen. Zwar geben moderne Kassen ein Signal, aber das würde oft einfach weggedrückt werden, sagt eine 14-Jährige.

Genau deshalb kontrollieren die Kommunen. Die Stadt Magdeburg schickt ihre Auszubildenden zu Testkäufen, erzählt Sprecherin Kerstin Kinszorra. "Im letzten Jahr gab es insgesamt 31 Kontrollen. Die Quote: Nur 14 bestandene Testkäufe." Das bedeutete: "Die Hälfte hat nicht nachvollzogen, ob der Käufer schon volljährig ist oder nicht", so Kinszorra.

In Dresden gab es nur sechs Testkäufe, zwei Mal wurde dabei nicht nach dem Ausweis gefragt. Auch in Erfurt ist die Zahl der Testkäufe relativ niedrig. Hier konnten Jugendliche bei sieben Einkäufen vier Mal an Alkohol kommen.

Helga Meeßen-Hühne, die Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt aber nimmt die Kommunen in Schutz. Es mangele ihnen an Personal. Das beginne schon bei den Testkäufern. Meeßen-Hühne sagt: "Das müssen junge Leute sein, denen man das auch zutrauen und die man auch begleiten kann." In Sachsen-Anhalt gebe es darüber hinaus noch eine Verwaltungsvorschrift. Alle Testkäufer müssen "eine Ausbildung irgendwo im öffentlichen Bereich machen. Da gibt es wenige, die in Frage kommen." Auf der anderen Seite stünde die schlechte Personalsituation im Jugendschutz, in der Suchtprävention und im Bereich Ordnungsämter.