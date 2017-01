Mitarbeiter müssen Bescheid wissen

In all diesen Fällen muss sehr genau nachgeprüft werden, was angemessen ist, sagt Sandra Kuwatsch, Beauftragte für Compliance (übersetzt: Regeltreue) an der Leipziger Uniklinik. Die Klinik habe deswegen einen Verhaltenskodex eingeführt: "Wir bieten Schulungen an und haben entsprechende Formulare entwickelt, die die Mitarbeiter ausfüllen müssen, um sich die Genehmigung einzuholen."

Aber nicht alle Krankenhäuser achten so genau darauf. Strafrechtler Hendrik Schneider hat in einer 2013 veröffentlichten Studie herausgefunden, dass weniger als ein Drittel der befragten Kliniken einen Verhaltenskatalog hat, was zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Pharmafirmen geht und was nicht. Den Mitarbeitern einfach das Gesetz vorzulegen, reiche nicht, da es viel zu sperrig sei.

Das Gesetz so runterzubrechen, dass es jeder sofort versteht, sei Aufgabe der Kliniken. Hendrik Schneider bringt ein Beispiel: "Wenn du auf einem Kongress bist und zum Abendessen eingeladen wirst, wo noch ein Studienergebnis präsentiert wird, dann darfst du diese Einladung bis zu der Größenordnung X annehmen. Wenn du danach noch in die Lounge eines Luxushotels eingeladen wirst, dann hast du Nein zu sagen."

Korruption bleibt oft unerkannt

Schaut man in das Bundeslagebild Korruption von 2015, dann machen die Straftaten in der Gesundheitsbranche nur 2,3 Prozent aller Fälle aus. Die Dunkelziffer liegt Schätzungen zufolge aber höher.

Wir können nicht zu 100 Prozent sagen, dass unsere Vorschriften jedem bekannt sind. Deswegen haben wir einen hohen Beratungs- und Schulungsbedarf. Die Antragsformulare werden als Qual angesehen, aber sie schützen den Einzelnen. Sandra Kuwatsch, Compliance-Beauftragte der Uniklinik Leipzig

So will die Leipziger Uniklinik sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter nicht vor Gericht landen. Deswegen veranstaltet das Klinikum nun auch eine Compliance-Konferenz, bei der Mediziner weiter in Sachen Korruption sensibilisiert werden.