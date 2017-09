Auf den ersten Blick ist das Problem nicht offensichtlich: In den meisten Krankenhäusern bröckelt nicht gerade der Putz von den Wänden. Auch dass Geräte ausfallen oder eine Behandlung an veralteter Technik scheitert, müssen die Patienten nicht befürchten.

Kein Geld für Neubauten

In Sachsen-Anhalts Krankenhäusern fehlt das Geld. Bildrechte: dpa Noch nicht, so sieht es zumindest die Krankenhausgesellschaft in Sachsen-Anhalt. Denn in den letzten zehn Jahren habe es gar keine Landesmittel mehr für Neubauten gegeben und auch für medizinische Geräte nur ein Drittel des benötigten Geldes.



Den Investitionsstau beziffert Gösta Heelemann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft: "Die Lücke ist über 900 Millionen Euro groß und das bedeutet zum einen, dass man notwendige Investitionsmaßnahmen verschieben muss oder zum anderen auch, dass man sie aus anderen Bereichen wegnehmen muss, die eigentlich dem Patienten und der Patientenfinanzierung zur Verfügung steht." Darüber hinaus müssten sich die sachsen-anhaltischen Krankenhäuser seit Jahren hinhangeln, beklagt Heelemann.

Qualitätsstandards in Planung

Denn Krankenhäuser werden aus zwei Töpfen finanziert: Die Kassen zahlen die Betriebskosten, für Pflegepersonal und direkte Behandlung eines Patienten. Das Land muss für Investitionen in Gebäude und Geräte aufkommen. Wenn dafür Geld fehlt, greifen die Krankenhäuser in den anderen Topf. Doch das könnte bald nicht mehr funktionieren. Denn die Bundesregierung will konkrete Qualitätsstandards festlegen, zum Beispiel für die Zahl der Pflegekräfte. Die Krankenhäuser befürchten, dass sie dann Diagnose-Geräte noch länger nutzen müssen, bis sie sich das neueste Modell leisten können.

Mittel steigen, aber reichen nicht

Das findet auch Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne nicht ideal: "Wir können die Sorge der Krankenhäuser nachvollziehen. Wir sind jetzt 20 Jahre nach den letzten bzw. ersten großen Investitionen. Es müssen jetzt Nachfolgeinvestitionen kommen. Wir können diese Größenordnung aber nicht abdecken." Diese Größenordnung – dafür kursieren Summen zwischen 160 und 190 Millionen Euro pro Jahr, errechnet von verschiedenen Instituten sowie der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne weiß, dass die gezahlten Mittel nicht ausreichen. Bildrechte: IMAGO Das Land zahlt einen Bruchteil davon: dieses Jahr 31 Millionen Euro. Immerhin stiegen die Mittel leicht, verspricht SPD-Ministerin Grimm-Benne – bis 2020 auf rund 44 Millionen Euro. "Damit bin ich jetzt erst mal froh, dass wir einen Anfang gefunden haben. Und dann müssen wir sehen, was wir vom Bund in der neuen Legislaturperiode noch zur Krankenhausfinanzierung und dem großen Investitionsstau, der in allen Bundesländern ist, an Mitteln in den Landeshaushalt bekommen."

Strukturfonds zum Abbau von Überkapazitäten

Doch dafür gibt es bisher keine konkreten Pläne auf Bundesebene. Nur für einen Strukturfonds ab dem nächsten Jahr, den Bund und Länder gemeinsam finanzieren – den hat Gesundheitsministerin Grimm-Benne bereits eingepreist. Für die Krankenhausgesellschaft zähle der aber nicht, erklärt Geschäftsführer Heelemann: "Allerdings ist der nicht zur Verbesserung der Qualität und direkt für das Patientenwohl gedacht, sondern nur zum Abbau von Überkapazitäten. Scherzeshalber nennen wir das auch 'Abwrackprämie.'"

Geld gibt es zum Beispiel, wenn Stationen schließen oder zusammengelegt werden. Investitionen in Krankenhäuser stellen sich Patienten und Ärzte wohl anders vor.