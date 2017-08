Krankenhausreport Thüringer Spitzenreiter bei Bettenbelegung

Fast 47 Jahre ist der Durchschnittsthüringer alt – nur Sachsen-Anhalter sind älter. Mit dem Alter kommen neben den Zipperlein auch immer häufiger ernsthafte Erkrankungen. Damit nehmen auch die Krankenhausaufenthalte zu, sagt Robert Büssow von der Barmer. Aber das reicht als Begründung alleine nicht, erklärt er weiter: "Es sind wahrscheinlich viele Ursachen. Aber aus unserer Sicht spielt vor allem die Bettendichte eine zentrale Rolle. Die Strukturen in Thüringen sind ganz andere als in den meisten anderen Bundesländern."

Viele Betten, die gefüllt werden müssen

In Thüringen gebe es viele Krankenhausbetten, so Büssow. Die vielen Betten müssten belegt werden, ansonsten rechneten sie sich nicht. Zu Ende gedacht bedeutet das: Ärzte überweisen Patienten in Krankenhäuser, um Betten zu füllen. Ein Vorwurf, den es schon länger gibt. Die Bertelsmann Stiftung schreibt dazu, dass es in Thüringen 2015 doppelt so viele Rücken-OPs wie in Sachsen gegeben habe und dass davon auszugehen sei, dass es dafür keine medizinische Erklärung gebe.

Den heftigen Vorwurf, dass Ärzte Patienten ins Krankenhaus schicken, damit die Krankenhäuser sich rechnen, will die Stiftung so nicht formulieren, der Schluss liegt allerdings sehr nah. Das Gesundheitsministerium in Erfurt erklärt dazu schriftlich: Richtig sei, dass es viele Krankenhausbetten in Thüringen gebe und:

Die Feststellung der Anzahl der Planbetten folgt dem Bedarf, das heißt im Wesentlichen der tatsächlichen Inanspruchnahme. Gründe für die Zahl an Krankenhausfällen und die Verweildauer sind hier nicht bekannt. Schriftliche Stellungnahme Thüringer Gesundheitsministerium

Faktor Reha-Betten

Aus Sicht von Doktor Frank Lange vom Verband der leitenden Krankenhausärzte in Thüringen liegt es aber nicht nur an der Bettenzahl. In Thüringen gebe es keine Reha-Betten für Patienten, die unter altersbedingten Krankheiten leiden, also in der sogenannten Geriatrie behandelt würden. "Das heißt also, dass in Thüringen Reha-Betten, die in anderen Bundesländern anderen Bereichen zugeordnet werden, in Thüringen gar nicht existieren, die Patienten aber da sind und im Krankenhaus behandelt werden. Und hieraus schlussfolgere ich, dass das eine Begründung ist, warum in Thüringen besonders viele Patienten besonders lange im Krankenhaus sind, aufgrund eben dieser Situation."

In Thüringen kommen Patienten aus der Geriatrie, also aus der Altenmedizin, ins Krankenhaus, weil es für sie keine extra abzurechnenden Reha-Betten gibt. In anderen Bundesländern gibt es so etwas und dort fallen die Senioren deswegen aus der Statistik. Vom Gesundheitsministerium heißt es dazu:

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass mit dem 7. Thüringer Krankenhausplan erstmals die geriatrische Rehabilitation in Rehabilitationskliniken in Thüringen etabliert wird. Schriftliche Stellungnahme Thüringer Gesundheitsministerium

Der aktuelle Krankenhausplan gilt seit Anfang des Jahres. Wann und ob sich die hier vorgesehenen Reha-Betten für die Altenmedizin auf die Statistik auswirken werden, ist unklar.