Gewaltbereite Autonome zündeten während des G20-Gipfels zahlreiche Autos an. Bildrechte: dpa

Auch der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Hartmann hat zu den Randalen in Hamburg noch Fragen, die Sachsen betreffen: "Insbesondere: haben wir Strukturen, die öffentlich gefördert werden, die unterstützt werden? Was sind Dinge, die wir vielleicht ein bisschen locker handhaben, also Blockade- und Demonstrationstraining? Wo man einfach hinterfragen muss, was ein Staat eigentlich unterstützen darf und was nicht."



Zunächst sei die Aufklärung der Straftaten Sache der Ermittlungsbehörden. Hartmann bezweifelt auch, dass eine Sondersitzung des Innenausschusses der geeignete Rahmen ist, spricht von Aktionismus der AfD in der Vorwahlkampfzeit.



Auch Mario Pecher von der SPD, der Vorsitzende des Innenausschusses, bezweifelt, dass in der Sitzung alle von der AfD gestellten Fragen beantwortet werden können. Er sagt: "Das was wir jetzt machen ist das gute Recht der Fraktion aber für das Ergebnis nicht förderlich."