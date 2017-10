Analyse zu Michael Kretschmer Niederlagen sind seine Siege

Bereits vor Kretschmers Wahl zum Generalsekretär am 26. November 2004 war klar, dass Winkler keine Chance hat. Die "LVZ" analysiert, für den Görlitzer Kretschmer sprächen "seine Kontakte in Berlin, sein eloquentes Auftreten – und sein Alter". Um dem Druck der Partei nachzugeben, lässt sich Milbradt auf Kretschmer als neuen Generalsekretär ein. Das erste Mal hilft also der Geist Kurt Biedenkopfs Kretschmer ins Amt zu heben.

Die Parallele zu 2017 ist unschwer zu erkennen. Am 5. Oktober 2017 äußert sich Kurt Biedenkopf im Wochenblatt "Zeit". Er bescheinigt dem aktuellen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich nicht ganz fit für den Job zu sein. Wörtlich sagt er: "Ich habe, das will ich sagen, eine gewisse Vorbildung für mein Amt gehabt. Ich war Generalsekretär der CDU gewesen."

Vor knapp drei Wochen hatte Kretschmer sein Direktmandat für den Bundestag noch gegen den AfD-Mann Tino Chrupalla verloren, seine ganz persönliche Niederlage. Doch noch schlimmer traf es seine CDU. Die AfD holte bei der Bundestagswahl in Sachsen mehr Stimmen als die bis dahin unantastbaren Christdemokraten.



Nervös versuchte Ministerpräsident Tillich die Debatte an sich zu ziehen und forderte einen "Rechtsruck". Doch die Landräte – eine mächtige Gruppe innerhalb der sächsischen CDU – setzten ihn am vergangenen Wochenende heftig unter Druck. Am Montag wurde bekannt, dass Tillich sein Kabinett umbauen will. Doch diesmal reichte es dem Ministerpräsidenten nicht, sein Schutzschild auszutauschen.