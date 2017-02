Steit um Bus-Installation Debatte über Kunst im öffentlichen Raum

Im Streit um die Kunst-Installation "Monument" in Dresden schlagen die Wellen hoch. Es geht um drei aufgerichtete Busse. Gegner kritisieren, dass Islamisten das Original in Aleppo bauten. Der Künstler weist die Vorwürfe weit von sich. Doch wer entscheidet eigentlich über solche Projekte und was sind die Grundlagen? MDR AKTUELL hat in mehreren mitteldeutschen Städten nachgefragt.