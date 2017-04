Ärztemangel Mit Geld aufs Land locken

Zwei Drittel aller Hausärzte in Sachsen-Anhalt gehen in den nächsten acht Jahren in Rente. Schon jetzt fehlen 140 Landärzte - und der Nachwuchs will einfach nicht kommen. Nun will die Kassenärztliche Vereinigung mit sogenannten Landarzt-Prämien aktiv an den Universitäten werben.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL