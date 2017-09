"Umverteilung von Pirna nach Sebnitz" steht im Betreff des Briefes vom 23. August aus dem Landratsamt Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, der an Flüchtlingsfamilien verschickt wurde. Betroffen waren knapp 100 Menschen.

Schreiben vom Landkreis an Geflüchtete in Prina

Einige Empfänger solcher Briefe haben sich an den Verein AG Asylsuchende in Pirna gewandt, für die auch Lisa Gräfe arbeitet. "Natürlich gab es Tränen", erzählt sie, "völlig aufgewühlte Leute, aber das nicht nur unter den Betroffenen selbst, sondern auch unter den Flüchtlingssozialarbeiterinnen und den vielen Ehrenamtlichen, die sich um Familien oder geflüchtete Personen kümmern, ihnen bei der Orientierung helfen, all die Menschen, die sich bemühen, dass Menschen auch ankommen können."