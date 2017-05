Unterhaltsvorschuss Landkreise fürchten horrende Mehrausgaben

Im Landkreis Stendal bekommen bisher 900 Alleinerziehende einen Unterhaltsvorschuss . Mehr als doppelt so viele könnten es ab Juli sein, erwartet Landrat Carsten Wulfänger (CDU). Um die Verwaltung für die vielen neuen Anträge auszustatten, blieben nur wenige Monate: "Das ist natürlich enorm schwierig, das vernünftig vorzubereiten. Wenn man die Mitarbeiter hat, muss man sie auch schulen. Da braucht man eine gewisse Zeit. Man muss die räumlichen und technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Das wird nicht so einfach werden zum Anfang."

Das macht fünf zusätzliche Stellen für nur einen Landkreis. In ganz Sachsen-Anhalt sind aber nur 17 neue Stellen vorgesehen. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärt das so: "Wir rechnen mit ungefähr einer Million Euro Verwaltungskosten – die kommunalen Spitzenverbände mit ungleich mehr."

Das wiederum liegt daran, dass Bund und Länder von anderen Fallzahlen ausgehen. In Sachsen-Anhalt rechnen sie mit knapp 30 Prozent mehr Fällen – die Kreise kalkulieren dagegen durchschnittlich mit 70 Prozent mehr. Entsprechend sei auch mehr Personal für die Jugendämter nötig, so der Stendaler Landrat Wulfänger: "Die Kreise sagen in Summe, wir brauchen 60 Stellen. Damit kann man sagen, es müssen mindestens drei Millionen Euro sein. Ich erwarte horrende Mehrausgaben, sowohl bei der Leistungsgewährung als auch beim Personal.

Landrat Carsten Wulfänger (CDU) Bildrechte: Landkreis Stendal

Der Deutsche Landkreistag bekräftigt die Kritik. Der Bund habe für das neue Gesetz die Kosten nicht belastbar geschätzt. Der neue Unterhaltsvorschuss könnte für die Landkreise in Deutschland teuer werden, sagt Sprecher Markus Mempel: "Die Verwaltungs-, die Personal- und die Sachkosten, alles was nötig ist, um einen Antrag zu bescheiden – das kann schnell in einen Bereich von 100, 200 oder 300 Millionen Euro gehen. Also ein dreistelliger Millionenbetrag ist durchaus möglich."



Erst in zweieinhalb Jahren möchte der Bund überprüfen, welche Summen tatsächlich anfallen. Die Landkreise fordern eine schnellere Prüfung, damit die Kosten sobald wie möglich ausgeglichen werden.