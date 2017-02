Wer Terror bekämpfen will, muss gut ausgerüstet sein. Doch da hapere es bei der Polizei in Sachsen-Anhalt, sagt Uwe Petermann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. Dabei wolle er nicht mal von der aktuellen Technik reden, um zum Beispiel Telefone zu überwachen. Es mangele schon an viel einfacheren Dingen: "Es fehlen mindestens ein, zwei oder drei sondergeschützte Fahrzeuge. Es fehlt eine adäquate Bewaffnung. Es fehlen neben der Aufrüstung der vorhandenen Westen auch Schutzwesten der Klasse 4."

Das Innenministerium hält dagegen: Derzeit bekommen die Polizisten in Sachsen-Anhalt nach und nach neue Schutzkleidung. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU): "Ich werde demnächst Schutzhelme übergeben, die einen wesentlich stärkeren Schutz bieten. Wir haben ein gepanzertes Fahrzeug bestellt. Wir bekommen noch in diesem Jahr einen Hubschrauber und haben einen weiteren im Haushalt vorgesehen."

Anders als bei der Fußfessel: CDU und SPD sind dafür, die Grünen dagegen. Sebastian Striegel ist innenpolitischer Sprecher der Grünen: "Ich kann jemanden durch Fußfessel nicht hindern, einen Lkw zu besteigen oder sie abzustreifen. Das verhindert Straftaten nicht. Straftaten können wir verhindern, indem wir sie observieren, also wissen, was die betreffenden Personen tun und indem wir sie von konkreten Orten zu konkreten Zeiten abhalten."

Jemanden 24 Stunden zu überwachen, das brauche viel Personal, sagt Rüdiger Erben, Innenpolitiker der SPD. Das sei bei mehr als 500 Gefährdern deutschlandweit nicht möglich. In der Fußfessel sieht er kein Allheilmittel, aber ein wichtiges Instrument, um zu wissen, wo sich jemand gerade aufhält. Auch die CDU ist dafür, das angekündigte Bundesgesetz in Sachsen-Anhalt umzusetzen.

Da werde sich die Koalition schon noch einig, glaubt Innenminister Stahlknecht: "Ich gehe davon aus, wenn im Bundesrat in Berlin die Grünen dieser Änderung zustimmen, dass der Druck auf die Grünen hier im Land auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf so groß wird, dass gewisse Überlegungen und Bewegungen folgen." Ein Terrorabwehrzentrum wie in Sachsen ist in Sachsen-Anhalt nicht geplant. Aber es soll wieder mehr Polizisten geben: In diesem Jahr werden 700 neue Polizeianwärter eingestellt.