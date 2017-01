Eine Connewitzer Ladeninhaberin erinnert sich: "Bei uns war auch die Glasscheibe kaputt. Aber wir haben eine Glasversicherung und da konnte das alles mit mehr oder weniger Aufwand ersetzt werden." Die junge Frau, die ihren Namen nicht nennen will, sagt, wie viele Menschen in dem Viertel, verabscheue sie Neonazis.

"Am Ende ist der kleine Bürger..."

Aber ebenso lehne sie Gewalt im Allgemeinen ab, egal aus welchem politischen Lager: "Das was für die Leute, die geschädigt sind, der Stress, der entsteht und die Angst, die entsteht, da ist eigentlich wirklich egal, ob das Nazis sind, die hier durchsausen oder, auch wenn ich mir hier jetzt nicht viele Freunde mache, aber ob es die Linken sind, die den Südplatz zerdemmern. Schlussendlich dort, wo was passiert, ist immer der kleine Bürger oder der normale Mann, der der eigentlich der Arsch ist, so wie es immer ist."

Ein Gutes, wenn man so will, habe das Ganze aber gehabt, resümiert die junge Frau. Man achte wieder mehr aufeinander und lerne neue Menschen im Viertel kennen. Und sie hofft, dass der Protestzug am Montag gegen Legida in Connewitz gewaltfrei abläuft.

"Wut und Erinnerung"

Dieser wurde von Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der Linken, angemeldet. Unter dem Motto "A monday without you" wollen ab 17:30 Uhr rund 150 Teilnehmer in die Leipziger Innenstadt laufen. Juliane Nagel glaubt, dass die Demo friedlich bleibt. Auch wenn Ende Dezember Plakate in Connewitz auftauchten, die die Namen mutmaßlicher Gewalttäter des Überfalls zeigten.

Nagel sagt: "Die Wut und die Erinnerung und der Appell, dass so was nicht wieder passieren darf, das wird im Vordergrund stehen und wird sicher auch Sprechchöre sozusagen prägen. Aber ich gehe davon aus, dass es keine tätliche Gewalt geben wird."

Sensible Punkte

Wie sich der Protest am Montagabend entwickeln wird, weiß auch die Leipziger Polizei nicht. In jedem Fall wolle man gewappnet sein, erklärt Sprecher Andreas Loepki. Denn der Protestzug werde voraussichtlich an sensiblen Punkten in der Stadt vorbeiführen.

Loepki erklärt: "Sie haben sich in den letzten Monaten mehrfach um Legida positioniert, haben verschiedene Aufzüge durchgeführt und sind dabei stets an konkreten Adressen vorbeigelaufen. Ich nenne jetzt Anwaltskanzleien, Firmen, auch Privatpersonen, die sie mehr oder weniger der rechten Szene zuordnen, als Unterstützer brandmarken wollten."