Lehrermangel Lehrer in Sachsen-Anhalt arbeiten weniger als Bundesdurchschnitt

In Sachsen-Anhalt fehlt es an Lehrern, mit hunderten Neueinstellungen versucht das Land den Unterricht abzusichern. Es ist aber auch so, dass die Lehrer in Sachsen-Anhalt weniger unterrichten. Sie geben pro Woche eine Stunde weniger als im Bundesdurchschnitt üblich. Das zeigt ein Papier der Kultusministerkonferenz. Ließe sich so nicht dem Lehrermangel begegnen?

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL