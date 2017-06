Mit seltener Deutlichkeit hat die SPD-Fraktion in der vergangenen Woche Kultusministerin Brunhild Kurth von der CDU kritisiert. "So löst man keine Probleme, Frau Kurth", hieß es in einer Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr hatten CDU und SPD noch gemeinsam ein Paket geschnürt, um mehr Lehrer nach Sachsen zu holen und den Beruf attraktiver zu machen. Mehr Geld für Oberschullehrer, Zuschüsse für Lehrer, die aufs Land gehen, bezahlte Überstunden. Mehr als 200 Millionen Euro wurden bereitgestellt. Den gewünschten Effekt hatte das offenbar nicht. Fürs neue Schuljahr fehlen noch 540 Lehrer.

Die Strukturen und Verfahren in der Sächsischen Bildungsagentur seien zu eingefahren, kritisiert SPD-Politikerin Friedel. Einiges ließe sich ohne finanziellen Aufwand erleichtern. Zum Beispiel, indem man es gestatte, dass sich angehende Lehrer direkt an den Schulen bewerben. "Ich habe schon Schulleiter getroffen, die sagten: Unser Referendar ist seit einem Jahr da, jetzt will er bleiben, bekommt aber die Zusage nicht, sondern geht wieder in den allgemeinen Lostopf."