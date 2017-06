Wenn im Herbst die Schule wieder startet, sind 750 Thüringer Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr dabei. Sie genießen dann ihren Ruhestand. Die Zahl der Thüringer Lehrer, die in den Ruhestand gehen, steigt jährlich. Die Schülerzahl bleibt dagegen stabil. Das heißt: Thüringen muss dringend Lehrernachwuchs ausbilden.

CDU fordert mindestens 700 Referendare

Dass in diesem Jahr nur 500 Lehramtsanwärter eingestellt werden, kann Christian Tischner von der CDU nicht nachvollziehen: "Man müsste mindestens auf die 700 bis 750 Referendare kommen. Nur dann kann man in den nächsten Jahren auch einstellen, wenn über 1.000 Lehrer in den Ruhestand gehen."

Laut Tischner fehlen dafür die Ausbildungskapazitäten. Denn in den zwei Jahren zwischen Studium und fertigem Lehrer verbringen die Lehramtsanwärter ihre Zeit nicht nur in der Schule. Begleitend müssen sie ein Studienseminar besuchen.



Dort bekommen die angehenden Lehrer wöchentlich Unterricht von sogenannten Fachleitern: "Wir kriegen oftmals zur Antwort vom Ministerium: Wir haben keine Fachleiter, die diese Referendare ausbilden. Aber da liegt es tatsächlich an der Landesregierung, die seit zweieinhalb Jahren keinen Finger krumm gemacht hat, um mehr Fachleiter in die Studienseminare zu bekommen."

Linkspartei will eigene Vorschläge machen

Die CDU will Fachleiter besser bezahlen und hat im Februar einen Verbesserungsvorschlag in den Landtag gebracht. Der CDU-Antrag für mehr Lehrernachwuchs wanderte in den Bildungsausschuss. Seither nimmt Rot-Rot-Grün den Antrag der CDU stets von der Tagesordnung. Gegenüber CDUler Tischner heißt es dann, dass SPD, Linke und Grüne eigene Vorschläge zu Lehrergewinnung ausarbeiten wollen: "Auf diese Vorschläge warten wir noch immer. Es ist unheimlich ärgerlich, dass diese Vorschläge nicht gekommen sind. Im Grunde genommen ist der Einstellungstermin August vorbei. Und die Verbesserung der Situation für die Referendare und für die Fachleiter muss wieder ein halbes Jahr mindestens warten."

Den Untätigkeits-Vorwurf des CDU-Bildungspolitikers will der linke bildungspolitische Sprecher so nicht stehen lassen. Torsten Wolf sagt sinngemäß, es ist nicht damit getan einfach nur den Einstellungskorridor für Lehramtsanwärter zu erhöhen: "Die CDU signalisiert mit ihrem Antrag, wir hätten allgemein ein Problem mit der Lehrerversorgung. Das haben wir nicht. Wir bieten jedem abgeschlossenen Regelschullehrer, jedem abgeschlossenen Grundschullehrer sofort eine Stelle im Vorbereitungsdienst. Weil wir sie einfach dringend brauchen."

Keine Arbeit für Deutsch- oder Geschichtslehrer

Aber: An den Unis in Thüringen würden überwiegend die falschen Lehrer ausgebildet, so Wolf: "Wir haben deutlich zu viele Lehrerinnen und Lehrer, die auf dem Gymnasiallehramt Deutsch, Geschichte und Sozialkunde studieren. Diese Lehrer werden weder in Thüringen noch in anderen Bundesländern tatsächlich eine Beschäftigung finden. Wir brauchen Lehrer für: Mathe, Physik, Chemie."

Deshalb will Rot-Rot-Grün im Herbst mit den Unis reden. Schließlich finanziert das Land die fehlgeleitete Lehrerausbildung. Um Lehramts-Studenten für die Fächer Chemie, Physik oder Mathe zu gewinnen, wird über ein Stipendium nachgedacht.