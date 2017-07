Thüringen Lehrlinge ohne Lehrer

Die Zahl der Lehrlinge hat sich in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren halbiert. Kein Wunder also, dass Berufsschullehrer weder eingestellt noch in nennenswerter Zahl ausgebildet worden sind.

Das räche sich jetzt, sagt Torsten Wolf, bildungspolitischer Sprecher der Linken. Das Kollegium in den Lehrerzimmern sei überaltert. "Wir haben Berufsschulen in Thüringen, da ist das Durchschnittsalter über 55. Wenn dort nicht eine deutlich andere Orientierung reinkommt, dann fällt uns – und das ist meine größte Befürchtung – die Dualität in der beruflichen Bildung weg."

Ramelow bringt Handwerksmeister ins Spiel

Plädiert für Seiteneinsteiger: Bodo Ramelow Bildrechte: dpa Der linke Bildungspolitiker fordert also neue Berufsschullehrer und hat es dabei eilig. Er hat deshalb Ministerpräsident Bodo Ramelow ins Boot geholt. Auch Ramelow weiß, dass Lehramtsstudenten für Metalltechnik oder Optik nicht plötzlich wie Pilze aus dem Boden schießen.



Ein attraktives Lehramtsstudium ist nur die langfristige Lösung. "Deswegen ist unser Vorschlag eben auch Seiteneinsteiger reinzunehmen. Warum soll nicht ein guter Handwerksmeister eben auch Berufsschulunterricht geben?, meint der Regierungschef von der Linken.

Ein nicht ganz neuer Vorschlag. Auch in den vergangenen beiden Jahren unter Rot-Rot-Grün wurden schon Handwerksmeister als Lehrer eingestellt. Dem Bildungsministerium zufolge bewegt sich ihre Anzahl im unteren zweistelligen Bereich.

Lehrerverband skeptisch

Frank Fritze vom Thüringer Lehrerverband ist selbst Berufsschullehrer und sagt aus Erfahrung: Handwerksmeister seien kein perfekter Lehrerersatz. "Denn einen Meister kann man nicht einfach nehmen, der muss dann schon ein komplettes Studium hinterher machen. Die Meister, die jetzt in der Berufsschule sind, das ist eine ganz andere Laufbahn." Das seien sogenannte Fachpraxislehrer. Die müssten die Hälfte ihres Unterrichts in der Fachtheorie und die Hälfte in der Fachpraxis machen, aber so viele Praxisstunden fielen in der dualen Ausbildung nicht an.

CDU will Personalschlüssel ändern

Als zusätzliches Problem sieht der Lehrerverband die schrumpfenden Ausbildungsklassen. Die oppositionelle CDU schlägt vor, den Personalschlüssel für Berufsschulen zu ändern und auch kleine Klassen vor Ort zu erhalten.



Ministerpräsident Ramelow meint dagegen: Unter zehn Lehrlingen lohne sich eine Berufsschulklasse nicht. Er will deshalb Berufsgruppen bündeln: "Warum sollten nicht dem Bau verwandte Berufe gemeinsam das erste Ausbildungsjahr in der Berufsschule durchlaufen. Warum sollte nicht im zweiten Jahr die Spezialisierung anfangen und möglicherweise im dritten Jahr die Beschulung auch durch Internat abgedeckt werden?"

Gegen gemeinsame Klassen hat Frank Fritze vom Lehrerverband nichts. Allerdings: "Mit den Internaten und so weiter, davon halte ich nichts! Gerade wenn ich jetzt von meinen Lehrlingen ausgehe, dann sind da welche dabei, die haben schon Kinder, müssen in Kindergarten und so weiter. Also eine wohnortnahe Beschulung ist für mich zwingend notwendig."

Damit das möglichst lange gelingen kann, sollen nach Regierungswillen die Landkreise gemeinsam mit den Handwerkskammern Bildungszweckverbände gründen und so kreisübergreifend Schulen erhalten.