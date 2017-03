Ganz gleich, ob Leipzig nun in ein paar Jahren wirklich mehr als 700.000 Einwohner hat oder nicht - die Verkehrsbelastung dürfte auf jeden Fall weiter steigen. Auf lange Sicht brauche die Stadt daher einen zweiten City-Tunnel, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung. "Der öffentliche Nahverkehr braucht weitere Ausbreitungsmöglichkeiten, ansonsten werden wir das Bevölkerungswachstum nicht organisieren können. Und da ist die Ost-West-Verbindung für das S-Bahn-System teilweise nur unterirdisch möglich und in der Tat habe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, auch diese Perspektive planerisch anzudenken, damit wir darüber ins Gespräch kommen."

Ein zweiter S-Bahn-Tunnel also, von Ost nach West, von Plagwitz vielleicht bis Neuschönefeld. Jungs Visionen gehen über den öffentlichen Nahverkehr hinaus . Wenn jedes Jahr rund 4.500 neue Kraftfahrzeuge zugelassen würden, müssten diese auch fahren können - vielleicht auch auf unterirdischen Wegen: "Durch den Auwald können Sie unmöglich eine Straße führen, da spricht jeder Naturschutz gegen. Also was liegt näher, als darüber nachzudenken auch unterirdische Lösungen zu finden, auch über Tunnellösungen für Autoverkehre nachzudenken?"

Frank Errit macht das dagegen gern. Der Leipziger Bauingenieur und Miterbauer des City-Tunnels spricht sich für einen Ost-West-Tunnel aus: "Der City-Tunnel Ost-West bringt den Vorteil, die großen Veranstaltungen im Stadion abzufedern und die Umgehung, die die S1 derzeit noch macht über Möckern, dass man die direkter in die Stadt reinführt. Außerdem bietet der Ost-West-Tunnel die Möglichkeit für die Reisenden aus Richtung Engelsdorf, nicht mehr diese Schleife über Stötteritz zu fahren, sondern auch direkter in die Stadt zu kommen."

Die Stadt müsse nun mit Weitsicht planen, meint Errit. "Die Stadt muss jetzt für solche Trassen Freiräume schaffen in den Flächennutzungsplänen und bei Baugenehmigungen diese Sachen auch beachten und als Auflage machen, so dass, wenn so ein Tunnel gebaut werden würde in 30, 40 Jahren, dann halt nicht unnötige Mehrkosten entstehen."