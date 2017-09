Sachsen-Anhalt Linke fordert strengere Regeln für Parteispenden

Wer an eine Partei spendet, will sie unterstützen. Doch nicht immer sollen alle davon wissen. Dem kommt entgegen, dass laut Gesetz nur Spenden über 10.000 Euro veröffentlicht werden müssen. Aber was ist, wenn auch kleinere Summen ein Geschmäckle haben? In Sachsen-Anhalt gibt es einen solchen Fall: Die Frage ist, ob ein Unternehmer an Parteien gespendet hat, über deren Mitglieder er zuvor Aufträge vom Land erhalten hat. Das beschäftigt heute auch den Landtag.

von Vera Wolfskämpf, Sachsen-Anhalt-Korrespondentin MDR AKTUELL