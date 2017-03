Ein Einzelfall? Die Staatsanwaltschaft prüft jedenfalls einen weiteren Verdacht: Sie hat Vorermittlungen zur Landratswahl 2012 eingeleitet. Die Linke bestärkt das nur in ihrem Vorhaben, das Thema ins Parlament zu holen. Fraktionschef Swen Knöchel: "Wir wollen die Kommunalwahlen in Stendal seit 2009 untersuchen. Wir wollen schauen, ob es diese Auffälligkeiten bei Briefwahlen bereits gab, ob daraus Unregelmäßigkeiten zu schlussfolgern sind."

In der Wahlaffäre stürzte auch Hardy Peter Güssau als Landtagspräsident. Er ist CDU-Stadtchef in Stendal. Bis heute streitet der Abgeordnete jegliche Verwicklung ab. Als ihn der Innenausschuss in dieser Frage einlud, erschien er nicht. Das sei bei einem Untersuchungsausschuss nicht möglich, betonen die Linken. Die AfD hat ihnen angeboten, miteinander über das weitere Vorgehen zu sprechen. Doch die Linken wollen keine Einzelgespräche mit dem politischen Gegner in der Opposition, sondern lieber die Unterstützung der Regierungsfraktionen. Sie haben einen Mehrheitsausschuss beantragt.