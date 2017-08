Drohende Fahrverbote Umwelthilfe macht Druck auf Dresden und Halle

Seit verbindliche Grenzwerte für den Schadstoff gelten, sprich seit 2010, liegen die Werte in der Bergstraße immer darüber. 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid sind pro Kubikmeter erlaubt. In der Bergstraße waren es 2016 im Jahresmittelwert 45 Mikrogramm. Immerhin: In den vorangegangenen Jahren hatte die Stadt noch höhere Werte gemessen. Trotzdem macht die Deutsche Umwelthilfe jetzt Druck. Und Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen will reagieren: "Wir werden im Herbst einen neuen Luftreinhalteplan vorlegen, mit Maßnahmen bei deren konsequenter Umsetzung die Grenzwerte künftig eingehalten werden."