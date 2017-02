Geschlechter-Gerechtigkeit Streit um männliche Gleichstellungsbeauftragte in Sachsen-Anhalt

Frauen sollen das Gleiche können und dürfen wie Männer. Das ist Ziel der Gleichstellung. In Hinblick auf die Jobs als Gleichstellungsbeauftragte werden aber Männer diskriminiert: Viele Länder schreiben vor, dass nur Frauen diese Aufgabe übernehmen dürfen. So ist es bisher auch in Sachsen-Anhalt, wo gerade ein neues Chancengleichheitsgesetz erarbeitet wird. Streit liegt in der Luft.

von Vera Wolfskämpf, MDR-Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt