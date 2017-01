Daniel Herold ist Verdi-Landesbezirksjugendsekretär. Einer, der - wie er sagt - einen typischen Weg in die Gewerkschaft zurückgelegt hat. Schon früh politisch interessiert und ehrenamtlich bei Verdi aktiv, ist der 30-Jährige nun seit zwei Jahren für die Jugendarbeit der Gewerkschaft verantwortlich und wirbt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen um neue Mitglieder. Herold sagt, man habe im letzten Jahr einen Anstieg bei den jungen Mitgliedern von über fünf Prozent gehabt. "Darauf sind wir auch ziemlich stolz, weil das natürlich für so eine Fläche sehr anstrengend ist, so viele Menschen zu begeistern."

Identifikation mit den Werten der Gesellschaft

In den drei mitteldeutschen Ländern sind laut Herold im letzten Jahr 3.000 unter 28 Jahre alte Menschen neu in Verdi eingetreten, mehr als die Hälfte davon Azubis und Studenten. Doch warum zieht es viele junge Leute wieder in Arbeitnehmerorganisationen? Sie identifizierten sich mit den Werten der Gewerkschaft, so der Jugendsekretär, honorierten, dass sich Verdi für gute Arbeit einsetze. Es sei aber auch "die politische Grundhaltung zur Demokratie, die wir als Verdi haben. Das sind Anreize, die tatsächlich bei jungen Leuten eine große Rolle dafür spielen zu sagen, Verdi ist für mich eine Organisation, wo ich mich einbringen kann und wo ich es auch möchte."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund werte zur Zeit die Zahlen aus, die er von seinen acht Mitgliedsgewerkschaften erhalten habe, so der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Er erklärt: "Wir können jetzt schon sagen, dass wir im letzten Jahr mehr als eine halbe Million junger Menschen gewonnen haben, die in eine der acht DGB-Gewerkschaften beigetreten sind. Für ihn ist das eine "außerordentlich erfreuliche Zahl".

Gewerkschaften können unterschiedlich punkten

Wie das im Vergleich zu 2015 einzuordnen ist, lässt Hoffmann mit Blick auf eine bald anstehende Pressekonferenz noch offen. Fakt aber ist: Ob und wie die einzelnen Gewerkschaften beim Nachwuchs punkten, ist sehr unterschiedlich. Der Polizeigewerkschaft etwa sei es im Vorjahr gelungen, einen deutlich höheren Anteil an neuen, jungen Mitgliedern zu gewinnen. Hoffmann: "Das hat unter anderem aber auch damit zu tun, dass dort, nachdem jahrelang Personal abgebaut wurde, verstärkt wieder eingestellt wird."

Der DGB-Vorsitzende argumentiert wenig überraschend ähnlich wie sein Leipziger Verdi-Mitstreiter: Die Jugendlichen erlebten während ihrer Ausbildung verstärkt, dass es Sinn mache, sich zu engagieren. Auch während eines Studiums sei das der Fall, so Hoffmann. "Da ist es auch erfreulich, dass wir beispielsweise den Anteil der Studierenden unter den Gewerkschaftsmitgliedern im letzten Jahr um Zehntausend haben steigern können." Es gebe viele positive Meldungen, man wisse aber auch, wo noch Baustellen gerade im universitären Bereich seien.

Mitgliederschwund trotz Nachwuchs-Plus

Derzeit fallen laut Hoffmann rund acht Prozent aller Mitglieder der DGB-Gewerkschaften unter die Kategorie U-27. Fest steht aber auch: Das Plus beim Nachwuchs reicht - weil es Austritte und Sterbefälle gibt - nicht bei allen Gewerkschaften aus, um die Gesamtzahl der Mitglieder stabil zu halten. So hatte Verdi in Sachsen beispielsweise Ende 2016 nach eigenen Angaben rund 1.300 Mitglieder weniger als noch im Jahr zuvor.

Ein Grund mehr, warum Landesbezirksjugendsekretär Daniel Herold weiter in Berufsschulen und Unternehmen unterwegs ist, um junge Leute mit der Arbeit der Gewerkschaft vertraut zu machen: Er sagt: "Wir merken natürlich, dass viele noch nicht wirklich eine Vorstellung haben, was wir tun. Viele würden Verdi mit Streiks verbinden. Aber im Dialog, wenn man erklärt, dass wir den Tarifvertrag gestalten und zwar nach den Forderungen und Wünschen der Auszubildenden und wir sie entsprechend ernst nehmen und mit einbeziehen, dann kriegen sie ein Gefühl für Verdi", sagt Herold. Im Idealfall haben die jungen Menschen am Ende auch das Mitgliedsbuch der Gewerkschaft in der Tasche.