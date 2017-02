Das Prinzip ist folgendes: Ein kleines oder mittleres Unternehmen hat eine Idee, für das es Geld braucht. Der Bank ist es aber zu risikoreich. Dann kann das Land mit Risikokapital aushelfen. Sachsen-Anhalt macht das über die IBG, mit Beteiligungen.

Das Geld soll die Wirtschaft ankurbeln und mehr Arbeitsplätze schaffen. "Hier wollen wir mit dem Förderinstrument ansetzen, aber natürlich die Fehlentwicklung, die es in der Vergangenheit unzweifelhaft gegeben hat, vermeiden", erklärt Finanzminister André Schröder von der CDU, "Deshalb klare Vorgaben, zusammengeführte Zuständigkeiten und entsprechende Kontrollen vor Ort."

Briefkastenfirmen und private Verquickungen

Das Problem war: Das Land hatte Millionen von Euro an Firmen gegeben, die gar nicht in Sachsen-Anhalt tätig waren oder keine zusätzlichen Mitarbeiter einstellten. Inzwischen hat das Finanzministerium die Kriterien haarklein aufgeschrieben – in einem Managementhandbuch. Außerdem hat es eine neue private Firma beauftragt, sich um die Beteiligungen zu kümmern.

Der vorherige Manager hatte über eigene Anteile an den Firmen mitverdient, die vom Land gefördert wurden. Auch dafür gebe es mehr Hürden in den neuen Verträgen, erklärt Finanzminister André Schröder: "Damit ausgeschlossen wird, dass die Mitarbeiter selbst in einen Interessenskonflikt geraten, müssen diese eine Erklärung abgeben, dass es private Beteiligungen irgendwelcher Art nicht gibt. Dies wird auch offengelegt und ist prüfbar."

Landesrechnungshof lobt neue Regeln

Dafür gibt es seit mehr als einem Jahr einen hauptamtlichen Geschäftsführer der IBG, der all das kontrolliert. Alle zwei Wochen trifft er sich mit den Managern, um die Entwicklungen zu besprechen. Diese Neuerungen sollen einen weiteren IBG-Skandal verhindern. Der Landesrechnungshof hatte dem Land damals "kollektives Versagen" vorgeworfen.

Mittlerweile habe sich vieles verbessert, meint Kay Barthel, Präsident des Rechnungshofes: "Da muss man aus unserer Sicht zusammenfassen, dass es bei dem neuen Managementhandbuch ein sehr engmaschiges Regelwerk gibt, das fast jede Empfehlung des Landesrechnungshofes aufgegriffen hat."

Eine Empfehlung war auch, mehr Kontrollen vor Ort durchzuführen. Denn ein Besuch bei den Briefkastenfirmen hätte gezeigt, dass dort niemand arbeitet. Nun hat das Land seit Sommer 2015 fünf neue Unternehmen mit Risikokapital gefördert. Außerdem wurden bei 16 weiteren die Beteiligungen erhöht.

Opposition sieht noch Verbesserungsbedarf

Und die Zahl der Vor-Ort-Kontrollen? Im vergangenen Jahr gab es drei. Oppositionspolitiker Swen Knöchel von der Linken: "Das ist noch ein bisschen dünn, da ist Luft nach oben und muss das Land noch nachsteuern. Wir werden uns noch in diesem Jahr im Landtag mit den Fragen beschäftigen, die uns rund um das Risikokapital bewegen. Und da werden wir sicher auch diese Frage auf die Tagesordnung nehmen."

CDU-Minister Schröder beantwortet sie jetzt schon so: "Jedes Unternehmen unter Generalverdacht und jedem einen Kontrolleur an die Seite zu stellen, war nicht unsere Absicht. Deshalb haben wir die Vorgaben und die selbstverpflichtenden Erklärungen deutlich nachgeschärft, sodass wir hier auf einem guten Weg sind" – solange niemand kriminelle Absichten hege. Und selbst der Landesrechnungshof, sonst um keine Kritik verlegen, bestätigt das, will es jedoch weiterhin beobachten.