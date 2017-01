Mittlerweile funktioniert die Registrierung der Asylbewerber, davon ist Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht überzeugt. Aber das war nicht immer so. Der CDU-Politiker erklärt, es gehe um alte Fälle, in denen möglicherweise mehrfache Identitäten angegeben wurden: "Aufgrund der Fälle, die uns aus anderen Bundesländern bekannt geworden sind, habe ich gebeten, noch mal zu prüfen, ob es solche Fälle möglicherweise auch bei uns gegeben hat. Das wäre denkbar gewesen in den Monaten des Jahres 2015, als die Registrierung erst anlief."