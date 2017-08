Linksextremismus-Antrag Merkel rügt CDU Sachsen-Anhalt für AfD-Unterstützung

Wie hält die CDU es mit der AfD? Keine Zusammenarbeit, so ist die klare Linie der Bundespartei. In Sachsen-Anhalt gab es kürzlich eine Abstimmung, die zweifeln lässt, ob das so klar ist. Die AfD hat einen Antrag gestellt, eine Enquete-Kommission einzurichten, die sich mit Linksextremismus beschäftigen soll. Die Mehrheit der CDU-Fraktion stimmte zu. Angela Merkel gefällt das gar nicht.

von Vera Wolfskämpf, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen-Anhalt