Wer den Ministerpräsidenten in seinem kleinen Reihenhaus in der Wittenberger Altstadt besucht, steht gleich hinter der Eingangstür vor einem Bücherregal: vier Meter breit, bis zur Decke vollgestopft. "Das ist die Handbibliothek, die ich regelmäßig brauche und woraus ich immer mal Sachen hervorkrame", sagt Reiner Haselhoff.

Damals musste Haselhoff das kostbare Buch an seiner Mutter vorbeischmuggeln – wie heute an seiner Frau, schmunzelt er. Denn welche Stadt in Sachsen-Anhalt er als Ministerpräsident auch besucht, an einem Antiquariat kommt er einfach nicht vorbei. "Und dann gehe ich immer mit ein bis drei Büchern raus, die ich dann hier – zur 'Freude' meiner Frau, weil der Platz ja auch limitiert ist – versuche unterzubringen."