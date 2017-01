Haseloff kündigte an, zum Thema einheitliche Netzentgelte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal zu sprechen. Sie sei schließlich bei den Vereinbarungen zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bundeskabinett dabei gewesen. Er hoffe ganz stark, dass die Kanzlerin einhalten werde, was sie zugesagt habe. Haseloff sagte, "ich glaube, dass das noch nicht das letzte Wort ist."



Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte am Samstag der Bundesregierung Wortbruch vorgeworfen. Der Bund habe zugesagt, dass es bis Jahresende 2016 einheitliche Netzentgelte in West und Ost geben werde, sagte der CDU-Politiker.



Bundeswirtschaftsminister Gabriel hatte im November einen Gesetzentwurf für bundesweit einheitliche Entgelte vorgelegt. Dagegen wehrt sich aber ein Großteil der Bundesländer im Westen, die zusätzliche Kosten für ihre Wirtschaft und ihre Einwohner befürchten.