Ein Dokumentations-Video des Vereins "Mission Lifeline" zeigt eine Rettung von Flüchtlingen. Am Ende heißt es dort: "Gut ausgegangen". Die Flüchtlinge sind gerettet. Einer der Initiatoren von "Mission Lifeline" ist Axel Steier. Er erklärt, was bei der Flüchtlingsrettung gefährlich werden kann. "Das ist immer eine gefährliche Situation bei der Ankunft, gerade auch der Wellengang auf der offenen See, aber gerade bei der Ankunft kentern Boote schnell, weil die Leute überstürzt aussteigen", sagt er. Es gebe immer wieder Unfälle, die zu schweren Unterkühlungen oder auch Toten führten.

Axel Steier ist 41 Jahre alt, er war Rettungsassistent, hat Soziologie in Dresden studiert, betreibt in der Neustadt einen kleinen Laden. Seit 2015 versucht er gemeinsam mit anderen, das Elend der Flüchtenden zu lindern. Erst in der Freiwilligen-Initiative Dresden-Balkan-Konvoi, die Geflüchteten an Land half, sie mit Sachspenden versorgte. Der Fokus hat sich inzwischen geändert – einige Freiwillige wollten den Flüchtlingen in Seenot helfen. "Mission Lifeline" wurde gegründet und sammelt Geld für ein Schiff, das im Mittelmeer kreuzen soll. Steier sagt: "Wir sind rund 30 Leute, die Finanzen und Vorträge organisieren. Es finden Treffen statt mit anderen Rettungsorganisationen, da wird abgesprochen, wer wo wie hilft."

Frontex soll Grenzen sichern

Über 5.000 Menschen sind im vergangenen Jahr bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben. Die Frontex-Operation "Triton" von 22 europäischen Staaten konzentriert sich darauf die Grenzen zu sichern, Flüchtlingsboote aufzuspüren ist nicht ihre Aufgabe. Vor allem private Initiativen sind es, die Flüchtlinge retten, die in Seenot geraten. Das als kriminell darzustellen, sei absurd, sagt Steier: "Es ist für uns sehr unangenehm, wenn von Seiten von Pegida solche Behauptungen aufgestellt werden, es gibt vielleicht doch die eine oder andere, die das glaubt und dann nicht spendet. Deshalb machen wir etwas dagegen."

Rettungseinsätze werden koordiniert

Ein juristisches Risiko bestehe für die Helfer von "Mission Lifeline" nicht. Steier sagt: "Das findet alles in internationalen Gewässern statt und da gibt es die Verpflichtung, Menschen in Seenot zu helfen." Das sei die Grundlage, auf die sich "Mission Lifeline" stütze. Darüber hinaus würden die Rettungseinsätze vom MRCC Rom, also vom Maritimen Rescue Coordination Center in Rom koordiniert. Das ist eine staatliche Behörde die sagt, wo Menschen gerettet werden müssen.

Fluchtursachen zu bekämpfen, den Schleppern das Handwerk zu legen, das ist Aufgabe anderer. "Mission Lifeline" gehe es darum, Leben zu retten. Steier sagt: "Wir können hier in unserem behüteten Deutschland nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Wenn man jemandem einmal das Leben rettet, dann vergisst man das nicht. Und das gibt einem auch die Kraft, es wieder zu tun."

Knapp 90.000 Euro hat der Verein im vergangenen halben Jahr für Schiff und Mannschaft schon gesammelt, die künftig im Mittelmeer Flüchtlinge retten sollen.