Die TU Dresden hat in der mitteldeutschen Hochschullandschaft einen Sonderstatus. Sie darf sich als einzige Einrichtung "Exzellenz-Universität" oder "Elite-Universität" nennen. Auch in der neuen Bewerbungsrunde, für die die Abgabefrist jetzt endet, sind die Dresdner dabei . Genauso wie die anderen sächsischen Universitäten Chemnitz, Freiberg und Leipzig.

Für die Leipziger Rektorin Beate Schücking ist das Exzellenzprogramm von Bund und Ländern aber nur ein Baustein in der strategischen Ausrichtung der Uni und längst nicht der Dreh- und Angelpunkt. Der größte Teil der Spitzenforschung finde außerhalb des Programms statt, vor allem durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. "Aber wir klären dadurch auch nochmal, wo ist die spezifische Expertise. So wie wir für Leipzig sagen können, wir sind eine Universität, die sich sehr intensiv mit dem Menschen in allen seinen Facetten beschäftigt. Was in Sachsen, in Abgrenzung von den drei technischen Universitäten ja auch schon mal ein markantes Profil gibt", erklärt Schücking.