Mike Mohring ist ein durch und durch taktischer Politiker. Zufall ist also sicher nicht, dass er gerade jetzt bereit ist, die Parteispitze der Thüringer CDU zu teilen. Er wolle den Schwung der drei unlängst von der CDU gewonnenen Landtagswahlen mitnehmen, sagt Mohring. Deshalb habe die Thüringer CDU jetzt wieder einen Generalsekretär. Mohring erinnert, in spätestens 28 Monaten wähle Thüringen. Die CDU habe jetzt ihre Landesfachausschüsse berufen, die die programmatische Arbeit für ein Wahlprogramm vorbereiteten. Und es sei genau die richtige Zeit, um noch jemanden in die Parteispitze hineinzustellen, der diesen programmatischen Prozess koordiniere, der die Wahlkämpfe vorbereite.

Mit Attacke kennt sich Mike Mohring aus. Bildrechte: dpa

Er erklärt, als Polizeiführer mache man ja nichts anderes. Man bereite sich auf einen gewissen Punkt vor, müsse dort topfit sein und ab einem gewissen Zeitpunkt habe man es nicht mehr in der Hand. Von daher: Diese organisatorisch-strategische Planung, "sie liegt mir schon, das kann ich".



Die Wahlkampfplanung steht also, aber zum Generalsekretär gehört eben auch ein gewisser Anteil General. Und diesen Teil fordert CDU-Chef Mohring für seinen täglichen Kampf gegen die rot-rot-grüne Thüringer Regierung.



Der Generalsekretär habe die klassische Aufgabe der "Abteilung Attacke". Und die Konzentration auf die linke ideologische Partei in dieser Koalition, das sei die Aufgabe von Raymond Walk, die zu stellen. "Wenn ich nicht die Attacke jeden Tag selbst reiten muss, ist das auch ein Wert an sich."