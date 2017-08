Auf diesem Grundstück an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig soll eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde entstehen.

Auf diesem Grundstück an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig soll eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde entstehen.

Auf diesem Grundstück an der Georg-Schumann-Straße in Leipzig soll eine Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde entstehen. Bildrechte: MDR/Astrid Wulf

Moscheebau Leipzig Bislang keine Baugenehmigung

Hauptinhalt

Die islamische Ahmadiyya-Gemeinde versucht seit Jahren, in Leipzig eine Moschee zu bauen. Die Pläne hatten immer wieder für Diskussionen und Anfeindungen gesorgt. Was sagen die Bürger zu den Bauplänen? Wie weit ist das Projekt in der Zwischenzeit vorangekommen?

von Astrid Wulf, MDR AKTUELL