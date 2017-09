Karsten Höink ist Lehrer am Landau-Gymnasium Weißwasser. Er unterrichtet Informatik und Deutsch. Fake-News, bei ihm ist das Thema im Unterricht.

Nachrichtenkompetenz noch "Neuland"

Der Lehrer diskutiert mit seinen Schülern Facebook-Videos, recherchiert mit ihnen Falschmeldungen nach. Das alles macht der 51-Jährige mit seiner neunten Klasse ziemlich exklusiv. Nachrichtenkompetenz im Netz ist am Gymnasium Weißwasser nämlich noch Neuland.

Da stehen wir noch am Anfang. Das ist mein Gefühl. Ich würde behaupten, ich bin der einzige an der Schule, der sich dem Thema widmet. Karsten Höink | Gymnasiallehrer

Das hänge damit zusammen, dass die Generation, in der er zu Hause sei, Facebook so gut wie nicht nutze. Vielen Älteren sei dieser soziale Kanal also total verschlossen.

Lehrerausbildung an der Stelle reformieren

Dabei spielt Medienkompetenz ja durchaus eine Rolle in sächsischen Lehrplänen: Gemeinschaftskunde, Deutsch, Informatik. In diesen Fächern sollen sich die Schüler laut sächsischem Schulgesetz "kritisch mit Medien auseinandersetzen". Ob es beim gelegentlichen Zeitunglesen mit den Schülern bleibt oder ob Filterblasen in sozialen Netzwerken diskutiert würden, hänge immer von den persönlichen Interessen des Lehrers ab.

Das kritisiert Lutz Hagen von der TU Dresden. Er ist der Initiator einer Studie zum Thema Nachrichtenkompetenz an deutschen Schulen. Verantwortlich für die Unwissenheit so mancher Lehrer sei in erster Linie die Lehrerausbildung. "Das spielt in diesen Studiengängen kaum eine Rolle. Nachrichtenkompetenz kommt praktisch nicht vor. Wenn zum Beispiel nur ein Drittel von diesen Studierenden weiß, dass Journalisten in Deutschland keine Lizenz brauchen, würde ich sagen, gibt es Defizite."

Mehr Medienbildung im Fach Gemeinschaftskunde

Sabine Friedel (SPD) Bildrechte: SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag/Julian Hoffmann Damit die abgebaut werden, müssen angehende Lehrer mit dem Thema im Studium konfrontiert werden. Das fordert Sabine Friedel, bildungspolitische Sprecherin der SPD im sächsischen Landtag. "Ganz konkret ist es aus unserer Sicht erforderlich, in der Lehramtsprüfungsordnung die Medienbildung als Pflichtbereich prüfungsrelevant zu verankern. Das ist derzeit nicht der Fall. Und erst wenn es ein Pflichtbereich ist, müssen die Unis diesen Bereich entsprechend gut ausstatten, so dass man auch einen Seminarplatz bekommt."

Ein eigenes Fach "Medienkunde" lehnt Sabine Friedel ebenso ab wie die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth von der CDU. Stattdessen solle in Zukunft Nachrichtenkompetenz verstärkt im Gemeinschaftskunde-Unterricht stattfinden.