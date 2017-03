Wegen unabsehbarer Langzeitfolgen will sich der Bauernverband auch nicht mit einer einmaligen Abfindung für von Kabeln durchquerte Felder zufriedengeben. "Wir fordern, dass es während der drei bis fünf Jahre, in denen sich das Bodengefüge wieder bilden muss, vom Vorhabensträger eine Entschädigung gibt", sagt Wagner. "Und dass der Landwirtschaftsbetrieb dann dafür Kulturen auf dieser Fläche anbaut, die tief wurzeln und die das Entstehen des Bodengefüges befördern."

BUND-Landeschef Burkhard Vogel hält den Plan für realistisch: "Man kann natürlich in so ein Gesetz reinschreiben, dass eine Trassenführung durch das nationale Naturmonument verboten ist, dass das den Schutzzielen widerspricht. Und wenn man so ein Verbot in das Gesetz mit aufnimmt, dann kann man natürlich auch damit so eine Planung verhindern."