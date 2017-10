Der Thüringer Verfassungsschutz beobachtet ein marxistisches Ferienlager im Thüringer Wald genauso wie Islamunterricht für Thüringer Kinder – das weitaus größte Extremismus-Problem im sozialen Bereich bestünde aber von rechts, sagt Innenminister Georg Maier. Es hätte in Thüringen schon Fälle gegeben, wo Wohlfahrtsorganisationen von Rechtsextremen unterwandert worden seien.

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer will deshalb mehr Bewusstsein schaffen. "Wir haben festgestellt, insbesondere nach Gesprächen mit den Sozialverbänden, dass dort vereinzelt Aktionen auch innerhalb der eigenen Belegschaft stattfinden. Wo Personen aus dem Extremismusbereich dort arbeiten, beziehungsweise gezielt versuchen, in der Bevölkerung zu punkten, indem man sich kümmert", erzählt er.

Kramer betont gleichzeitig auch, dass es sich bei Neonazis in der Belegschaft um Einzelfälle handle. Viel häufiger erleben beispielsweise Erzieherinnen, dass Neonazi-Eltern in der Kita auftauchen. Auch das sei ein wachsendes Problem, sagt Stefan Werner, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen. "Wir erleben zunehmend die Situation, dass Eltern in die Kita kommen, die offensichtlich extremistische Einstellungen mitbringen – für Ausgrenzung", sagt Werner. "Die sich gegen Kinder mit Migrationshintergrund wehren, die dafür Sorge tragen, dass ihre eigenen Kinder nicht mit Kindern mit Migrationshintergrund sprechen."

Sozialverbände bieten Schulungen gegen Rechts

Das sei mit den Werten des Paritätischen unvereinbar, meint Werner. Und damit die Mitarbeiter sowas nicht unwidersprochen stehen lassen müssen, bieten die Sozialverbände inzwischen Schulungen an. Denn Untätigkeit könnte das Problem viel größer werden lassen, befürchtet Verfassungsschutzpräsident Kramer.

Dass rechtsextremistische Eltern plötzlich in der Elternvertretung oder im Kindergarten aktiv geworden seien, das seien bisher Einzelfälle. "Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass das durch diese extremistischen Gruppierungen gezielt genutzt wird, um eben die Gesellschaft in ihren Fundamenten zu unterwandern und um dann eben auch Nachwuchsarbeit zu betreiben", so Kramer.

Verfassungsschützer fordert mehr Lehrer und Sozialarbeiter

Punkten durch soziales Engagement für Deutsche, das ist eine klassische Taktik der rechten Szene – Thüringens bekanntester Neonazi Tommy Frenck versuchte beispielsweise öffentlichkeitswirksam 500 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu spenden. Es gibt in Thüringen Rechtsrock-Soli-Konzerte für Kranke und rechtsextreme Bündnisse versuchen via Hüpfburg an die Eltern zu kommen.

Wenn wir mehr Polizisten und Verfassungsschützer als Personal aufbauen, dann müssen wir mindestens genauso viele Sozialarbeiter und Lehrer und andere aufbauen, damit wir die Ursachen bekämpfen und nicht nur die Symptome. Stephan Kramer, Verfassungsschutzpräsident Thüringen

Der Paritätische bekräftigt das. Landesgeschäftsführer Werner sagt, man dürfe nicht den Fehler der 90er wiederholen, als freie Kameradschaften oder die NPD mit Gemeindefesten kamen und deshalb punkten konnten, weil die öffentlichen Jugendclubs vorher eingespart wurden.