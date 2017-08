Frauen fördern, für Gleichstellung sorgen – das macht Andrea Blumtritt beruflich: zunächst ab 2010 an der TU Berlin, seit 2013 in der Berliner Senatsverwaltung. Schon in ihrer Doktorarbeit hat sich die Ethnologin mit Genderfragen beschäftigt. Nun hat sich die 51-Jährige gegen mehr als 20 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und wird Gleichstellungsbeauftragte von Sachsen-Anhalt.

Anne-Marie Keding (CDU) Bildrechte: Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt Dies bestätigt die zuständige Ministerin Anne-Marie Keding: "Frau Dr. Blumtritt hat bereits als Gleichstellungsbeauftragte gearbeitet, jetzt in dem Thema Gleichstellungsfragen und Frauenförderung in der Berliner Senatsverwaltung. Und sie hat sich im Auswahlgespräch besonders auch mit den sachsen-anhaltischen Verhältnissen vertraut gezeigt."



"Endlich" – so reagieren Frauenverbände in Sachsen-Anhalt auf die Ernennung. Denn seit 2008 haben erst CDU und SPD in der Regierung um eine Kandidatin gerungen, in der letzten Legislatur hat dann die Gleichstellungsministerin die Aufgabe mit übernommen. Eva von Angern, Vorsitzende des Landesfrauenrates, ist erleichtert: "Es hat ja nun fast wirklich zehn Jahre gedauert, ehe es hier wieder eine Landes-Gleichstellungsbeauftragte gibt, die nicht zugleich Staatssekretärin oder Ministerin ist. Spannend sind wird sein, wie weisungsungebunden sie tatsächlich sein wird."

Viele Aufgaben warten

Denn sie ist dem Justiz- und Gleichstellungsministerium untergeordnet. Auch die SPD wäre für eine freiere Beauftragte gewesen, erklärt Fraktionschefin Katja Pähle: "Gleichstellung von Männern und Frauen, aber auch von Homosexuellen oder Transgender ist eine Querschnittsaufgabe der Landesregierung. Deshalb hätten wir es für richtig befunden, die unabhängig am Landtag anzusiedeln."

Die zuständige Ministerin Anne-Marie Keding hält dagegen: Die Gleichstellungsbeauftragte solle etwas bewegen – und dafür brauche sie die Verwaltung im Ministerium. Denn es erwarten sie große Aufgaben: "Das Frauenfördergesetz muss novelliert werden, da muss sie sich mit drum kümmern. Ich denke auch, wir müssen sehr umsetzungsorientiert arbeiten, wenn wir das anspruchsvolle Ziel erreichen wollen, 50 Prozent der Leitungsfunktionen in der öffentlichen Verwaltung bis zum Ende der Legislatur, also bis 2021 mit Frauen zu besetzen."

Streitpunkt Frauenquote

Eva von Angern, Politikerin der Linkspartei und Vorsitzende des Landesfrauenrates in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Eva von Angern/Die Linke Sachsen-Anhalt Die Quote hat zuletzt wieder für Missmut zwischen Regierung und Frauenverbänden gesorgt. Das Ministerium hat den aktuellen Gleichstellungsbericht vorgelegt – in dem die Frauenquote plötzlich bei 47 Prozent lag. Denn alle Schuldirektorinnen waren mit eingerechnet. Ohne diese besetzen Frauen aber nur 34 Prozent der höheren Positionen. Linken-Politikerin Eva von Angern: "Das Problem, das wir als Landesfrauenrat sehen, wenn man jetzt sagt: Die Quote ist ja erreicht, dann handelt man auch nicht mehr. Und da erwarte ich ganz klar von einer Landesfrauenbeauftragten, den Finger in die Wunde zu legen."

Zumal viele Frauenverbände nicht unbedingt zufrieden sind mit der bisherigen Arbeit der CDU-Ministerin. Andrea Blumtritt ist parteilos – sie soll ab Oktober, sobald alle vertraglichen Details geregelt sind, Partei für die Gleichstellung ergreifen.