Im Bundestag machte der PKGr-Vorsitzende Clemens Binninger keinen Gesamtverantwortlichen für Fehleinschätzungen aus. Rund 50 staatliche Stellen hätten mit Amri zu tun gehabt.



Die Strukturen und Abläufe im Umgang mit ausreisepflichtigen Gefährdern könnten so nicht bleiben, sagte er und regte in diesem Bereich eine Zentralisierung der Verantwortlichkeiten an.



Als Konsequenz aus dem Task-Force-Bericht dringen die PKGr-Mitglieder unter anderem auf eine engere Einbindung von Justiz und Ausländerbehörden bei der Gefährder-Bewertung. Auch die Gefährlichkeit einer Person an sich soll stärker in den Vordergrund rücken und die Bewertung nicht allein an bestimmten Taten oder Bemühungen festgemacht werden. Es soll auch die Person an sich analysiert werden.