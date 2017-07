Wolfgang Ladebeck findet das "sehr gut". Er ist Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in Sachsen-Anhalt. Aber damit ist sein Lob auch schon fast aufgebraucht. Das geplante Weihnachtsgeld sei sicherlich ein positiver Schritt, aber viel zu gering. 400 und 600 Euro, das sei einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn 15 Jahre lang hätten die Beamten in Sachsen-Anhalt ganz auf das Weihnachtsgeld verzichtet, sagt Ladebeck. Zur Entschädigung hält die Gewerkschaft das Dreifache für angemessen.

Doch Finanzminister André Schröder schüttelt den Kopf: Zum einen stehen die Summen genauso im Koalitionsvertrag. Zum anderen liegen die Mehrkosten schon jetzt bei zwölf Millionen Euro. Für ein hoch verschuldetes Land sei das ordentlich. "Wenn das Gesetz, was wir ins Kabinett einbringen, so im Landtag verabschiedet wird, dann werden wir im Besoldungsvergleich der Länder einen guten Platz im Mittelfeld einnehmen, und die Benachteiligung unserer Beamten und Beamtinnen der Vorjahre ist damit vom Tisch", ist der CDU-Minister überzeugt.

Aber es gibt auch einen Bereich, in dem es die Beamten in Sachsen-Anhalt besser haben als anderswo. Während bei allen anderen schon schrittweise die "Rente mit 67" eingeführt wird, gehen sie noch pünktlich mit 65 in Pension. "Hier gibt es ja seit Jahren eine Ungleichbehandlung zwischen den Tarifbeschäftigten und den Beamten im Land. Deswegen werden wir das behutsam und schrittweise über viele Jahre heranführen", kündigt Schröder an.